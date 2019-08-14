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Житель Шахт пошёл выносить мусор и пропал

Житель Шахт пошёл выносить мусор и пропал
В городе Шахты пропал 33-летний местный житель. Утром 15 августа Григорий Левченко вышел из дома и обратно не вернулся.

Молодой человек проживает с мамой, отчимом и бабушкой. По словам родственников, это обычная хорошая семья, пишет DonDay Шахты. Ссор и конфликтов между родными не было.
- В день пропажи около 9 часов утра он вышел из своего дома в 3-м микрорайоне, чтобы вынести мусор, - рассказал родственник пропавшего Денис, - домой он больше не вернулся.

При себе у Григория не было никаких вещей, он не взял с собой даже телефон. По отзывам знакомых, пропавший шахтинец не злоупотреблял спиртным и вёл здоровый образ жизни.

На вид молодому человеку около 30 лет. Его рост примерно 175 сантиметров. Он был одет в синие шорты с пальмами, без майки. Из особых примет татуировки в виде надписи «KING» и скорпион на правом плече, на левом - знак инь-янь, ниже локтя изображен скорпион.

Всех, кто видел Григория Левченко или что-нибудь знает о том, где он может находиться просят позвонить по телефону 8-961-423-81-11, Денис.

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