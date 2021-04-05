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В Ростовской области 67-летний мужчина погиб при пожаре в собственном доме

В Ростовской области 67-летний мужчина погиб при пожаре в собственном доме
В Ростовской области пенсионер погиб во время пожара в частном доме. Происшествие случилось вечером 6 апреля в хуторе Туроверово-Глубокинский.

Около 19 часов жители улицы Березовой почувствовали запах гари. Ветер разносил столб черного дыма по соседним улицам. Вскоре смог окутал весь хутор. Соседи сразу же вызвали пожарных.

- На место направили шесть человек личного состава на двух спецмашинах, - уточнили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Когда спасатели приехали, огонь распространился уже на десятки квадратных метров. Полностью ликвидировать пламя удалось спустя полчаса.

Потушив огонь, сотрудники МЧС обнаружили тело хозяина жилья. 67-летний мужчина не смог выбраться из горящего здания.

Причина пожара станет известна позже.

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