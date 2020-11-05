В Ростовской области 65-летний мужчина погиб при пожаре в частном доме

В Ростовской области пенсионер погиб при пожаре в частном доме. Происшествие случилось в Миллерово вечером 6 ноября.В одном из домов по улице Жуковского загорелись вещи. Пламя распространилось на 4 квадратных метра. Хозяин жилища не смог выбраться из горящего здания и оказался в заложниках у стихии.Когда на место прибыли спасатели, им оставалось только вынести труп хозяина на улицу. 65-летний мужчина погиб.- Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, - добавили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.