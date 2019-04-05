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Житель Ростовской области украл у приятеля микроволновку во время застолья

Житель Ростовской области украл у приятеля микроволновку во время застолья
В Волгодонске Ростовской области местный житель украл микроволновку у собутыльника. Воришку задержали 6 апреля.

Несколько друзей распивали алкоголь в доме одного из них. В какой-то момент, когда хозяин квартиры отвлёкся, мужчина взял микроволновую печь и вместе с ней ушел.

Потерпевший, увидев пропажу, пошёл в полицию. Оперативники задержали 38-летнего злоумышленника. Как оказалось, он сдал микроволновку на металлолом.

- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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