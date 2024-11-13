Житель Ростовской области забил кулаками товарища до смерти

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В Ростовской области в Белой Калитве мужчину подозревают в убийстве знакомого. Подозреваемый забил кулаками до смерти приятеля.По данным следствия, 8 ноября 2024 года подозреваемый и его друг распивали алкоголь в квартире последнего. Между мужчинами возник конфликт, который перерос в потасовку. В результате один из них начал наносить удары по голове своему знакомому. От тяжелых ударов мужчина скончался на месте происшествия.Подозреваемого задержали и в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Ему грозит заключение на срок от шести до пятнадцати лет.