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В Ростовской области мужчину до смерти забил молотком собутыльник

В Ростовской области мужчину до смерти забил молотком собутыльник
В Ростовской области мужчина забил до смерти приятеля. Происшествие случилось в середине февраля в станице Кировской.

Мужчины пили алкоголь. Во время пьянки между приятелями возник конфликт, в ходе которого подозреваемый схватил со стола молоток и стал наносить товарищу удары по голове. Затем он взял нож и вонзил его в спину другу. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

DonDay.ru сообщает, что в отношении 36-летнего жителя станицы возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Фото: Убитый с товарищем.

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