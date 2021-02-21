В Ростовской области мужчину до смерти забил молотком собутыльник

В Ростовской области мужчина забил до смерти приятеля. Происшествие случилось в середине февраля в станице Кировской.Мужчины пили алкоголь. Во время пьянки между приятелями возник конфликт, в ходе которого подозреваемый схватил со стола молоток и стал наносить товарищу удары по голове. Затем он взял нож и вонзил его в спину другу. От полученных ранений мужчина скончался на месте.DonDay.ru сообщает, что в отношении 36-летнего жителя станицы возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».