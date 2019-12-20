Житель Ростовской области украл у племянника в Калмыкии мобильный телефон



Уроженец донского региона подозревается в краже мобильного телефона у своего племянника. ЧП произошло в поселке Первомайском Республики Калмыкия.



По информации пресс-службы республиканского ГУ МВД, 34-летний мужчина обратился в полицию с заявлением о пропаже телефона. Он рассказал, что гаджет пропал несколько дней назад.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что телефон забрал с собой 56-летний житель Ростовской области, который приезжал в гости к племяннику.



В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.