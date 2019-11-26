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Житель Калужской области украл у подростка телефон на вокзале в Ростове

Житель Калужской области украл у подростка телефон на вокзале в Ростове

В Ростовской области задержали жителя Калужской области, подозреваемого в краже. Об этом рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СКФО 28 ноября.

По информации полиции, подросток из Таганрога покупал билет на Пригородном вокзале в Ростове. Школьник расплатился и ушёл, оставив телефон на стойке кассы. Вскоре, обнаружив, что забыл гаджет, он вернулся за ним. Но телефона на месте уже не было. Несовершеннолетний сообщил о случившемся сотрудникам патрульно-постовой службы.
- Уже через час на станции Батайск в одной из электричек злоумышленник был задержан, - рассказали в пресс-службе Управления МВД на транспорте. - Им оказался 39-летний житель Калужской области. В ходе личного досмотра у подозреваемого изъяли украденный сотовый телефон.

Гаджет вернули владельцу. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.

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