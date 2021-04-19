Житель Ростовской области предстанет перед судом за ДТП с тремя погибшими
В Ростовской области будут судить мужчину, спровоцировавшего смертельное ДТП на трассе под Таганрогом. Шофера обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть трех человек.
Ранее Rostov.ru сообщал о чудовищной аварии на трассе Ростов - Таганрог. Происшествие случилось днем 10 августа 2020 года на 52-м километре трассы. За рулем микроавтобуса «Фольксваген» 32-летний мужчина выехал на «встречку» и врезался в «Хендай Солярис». В лобовом ДТП погиб водитель «Соляриса», а также его две пассажирки – 22-летняя девушка и женщина. Также в аварии пострадал трехлетний малыш. Ребенка доставили в больницу, где спасли ему жизнь.
Устроивший смертельное ДТП водитель оказался под следствием. В настоящее время собрана достаточная доказательная база.
- Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.
Если вину мужчины докажут, ему грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы.