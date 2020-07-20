На Дону перед судом предстанет водитель, из-за которого произошла массовая авария с тремя погибшими
На скамье подсудимых окажется 42-летний мужчина, спровоцировавший массовую аварию с тремя погибшими. Автомобилиста обвиняют по статье Уголовного кодекса «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».
ДТП случилось 24 июля 2019 года на 1 088-м километре трассы М-4 «Дон». Водитель грузового тягача МАН двигался неподалеку от Аксайского района, когда решил выехать на встречную полосу движения. Нарушив тем самым правила дорожного движения, он столкнулся с «Хендай Солярис», следом за которым врезались грузовой «Мерседес Бенц-173LS» и микроавтобус «Хендай Гранд Старекс».
В результате дорожно-транспортного происшествия два пассажира и водитель «Солярис» скончались на месте. С травмами различной степени тяжести был госпитализирован несовершеннолетний пассажир.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в Батайский городской суд для рассмотрения по существу.