В Ростовской области водитель минивэна предстанет перед судом за аварию с шестью погибшими



В Чертковском районном суде рассмотрят дело водителя минивэна, ставшего участников ДТП с шестью погибшими. Мужчину обвиняют по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть шести человек».



Дорожно-транспортное происшествие случилось 1 августа 2018 года. По версии правоохранителей, мужчина за рулем «Фольксвагена Транспортера» выехал на обочину. В это время здесь находился КамАЗ с прицепом. Микроавтобус врезался в большегруз.



В «Фольксвагене» находилось восемь человек. Шесть из них погибли, двое с травмами попали в больницу.



В настоящее время водитель микроавтобуса остается под арестом. Дело с обвинительным заключением передали в суд.