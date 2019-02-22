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В Ростовской области водитель минивэна предстанет перед судом за аварию с шестью погибшими

В Ростовской области водитель минивэна предстанет перед судом за аварию с шестью погибшими
В Чертковском районном суде рассмотрят дело водителя минивэна, ставшего участников ДТП с шестью погибшими. Мужчину обвиняют по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть шести человек».

Дорожно-транспортное происшествие случилось 1 августа 2018 года. По версии правоохранителей, мужчина за рулем «Фольксвагена Транспортера» выехал на обочину. В это время здесь находился КамАЗ с прицепом. Микроавтобус врезался в большегруз.

В «Фольксвагене» находилось восемь человек. Шесть из них погибли, двое с травмами попали в больницу.

В настоящее время водитель микроавтобуса остается под арестом. Дело с обвинительным заключением передали в суд.

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