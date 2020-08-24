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В Волгограде житель Ростовской области пострадал в массовом ДТП

В Волгограде житель Ростовской области пострадал в массовом ДТП
Массовое ДТП с участием грузовика случилось в Волгограде. В результате столкновения трех автомобилей 25 августа пострадал 36-летний уроженец Ростовской области.

По предварительным данным, дончанин ехал на «Тойоте Ленд Крузер» по улице Волгоградской. В пути он вылетел на «встречку» и врезался в грузовик марки «Фредлайнер» под управлением 56-летнего жителя Коми. Затем внедорожник влетел в припаркованный на обочине «Митсубиси». В результате у «Тойоты» сильно пострадала передняя часть.

- В результате происшествия водитель и двое 39-летних пассажиров «Тойоты Ленд Крузер» получили травмы, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. - Пострадавшие были госпитализированы.

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