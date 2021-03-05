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Житель Ростовской области получил тяжелейшие травмы в ДТП

Житель Ростовской области получил тяжелейшие травмы в ДТП
Житель Ростовской области, 46-летний Николай Шабельский, получил тяжелейшие травмы на донской трассе. Мужчину госпитализировали в ЦРБ Каменского района, пишет DonDay.ru.

Сын Николая, Виталий, рассказал журналистам, что в ночь на 7 марта отец на «ВАЗ-2112» возвращался домой из Москвы. В столице он работает вахтой. Решив пойти на обгон, автомобилист выехал на «встречку» и столкнулся с иномаркой.

Удар был такой силы, что машины буквально сложило вдвое.

– У папы сломаны челюсть и обе ноги. Одна из ног – в пяти местах. Во вторник, 9 марта, ему сделают операцию на челюсти, позже соберут кости ног. Нужна неподъемная для нашей семьи сумма – порядка 200 тысяч рублей, – говорит Виталий.

Шабельские обратились за помощью к жителям Ростовской области. Банковская карта одного из членов семьи привязана к номеру телефона: 8-903-433-12-97.

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