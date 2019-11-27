Житель Ростовской области погиб в массовом ДТП под Астраханью



Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Астраханской области



Молодой человек из Ростовской области погиб в результате аварии под Астраханью. Происшествие случилось около 11 часов 28 ноября на 1 274-м километре трассы Р-22 «Каспий».



По предварительной информации, 29-летний парень за рулём «ВАЗ-2114» выехал на встречную полосу. Там он врезался в два микроавтобуса «Баргузин». От удара один из них вылетел с дороги и опрокинулся. «Четырнадцатая» оказалась настолько повреждена, что превратилась в груду металла. Водитель и его 28-летний пассажир из Ростовской области погибли на месте от полученных травм.



- Также травмы получили три человека, - добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Астраханской области. - В больницу доставили 31-летнего водителя перевернувшегося «Баргузина», а также его 14-летнего и 20-летнего пассажиров.



У них диагностировали множественные переломы, черепно-мозговые травмы и рваные раны.