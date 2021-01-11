Житель Ростовской области погиб при пожаре
В Ростовской области сгорел частный жилой дом. ЧП случилось в поселке Койсуг-3 Азовского района вечером 12 января.
По предварительной информации, одно из зданий на улице Железнодорожной загорелось около 17 часов. Соседи, увидев столб черного дыма, вызвали бригаду пожарных. Пока огнеборцы ехали к месту происшествия, пламя охватило порядка 20 квадратных метров.
Спасателям удалось ликвидировать пожар спустя час. По информации ГУ МЧС по Ростовской области, после тушения было найдено тело погибшего жильца. Его личность и причины возгорания станут известны позднее.