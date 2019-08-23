Житель Ростова, ограбивший два отделения банка, отправился за решётку



Тюремный срок получил дончанин, ограбивший два отделения банка. Согласно информации на сайте Октябрьского районного суда Ростова, он будет отбывать наказание на протяжении четырёх лет.



Один из инцидентов произошёл в отделении Сбербанка в Соборном переулке. Обвиняемый, надев солнцезащитные очки, подошёл к кассе и показал работнику лист бумаги с текстом: «Кнопку не нажимать! В зале - три человека с оружием! Деньги». Восприняв его угрозу всерьёз, женщина отдала ему 500 тысяч рублей.



Второй случай произошёл на пересечении улицы Варфоломеева и проспекта Будённовского. Злоумышленник надел на лицо медицинскую маску и с помощью того же листа бумаги забрал у кассира около 150 тысяч рублей. Свой «улов» он потратил по своему усмотрению.



Через какое-то время подозреваемого задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о грабеже. Выяснилось, что ранее он был судим за разбой, за что отсидел три года в тюрьме. Сейчас ему назначили четыре года колонии общего режима.