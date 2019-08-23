Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Житель Ростова, ограбивший два отделения банка, отправился за решётку

Житель Ростова, ограбивший два отделения банка, отправился за решётку
Тюремный срок получил дончанин, ограбивший два отделения банка. Согласно информации на сайте Октябрьского районного суда Ростова, он будет отбывать наказание на протяжении четырёх лет.

Один из инцидентов произошёл в отделении Сбербанка в Соборном переулке. Обвиняемый, надев солнцезащитные очки, подошёл к кассе и показал работнику лист бумаги с текстом: «Кнопку не нажимать! В зале - три человека с оружием! Деньги». Восприняв его угрозу всерьёз, женщина отдала ему 500 тысяч рублей.

Второй случай произошёл на пересечении улицы Варфоломеева и проспекта Будённовского. Злоумышленник надел на лицо медицинскую маску и с помощью того же листа бумаги забрал у кассира около 150 тысяч рублей. Свой «улов» он потратил по своему усмотрению.

Через какое-то время подозреваемого задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о грабеже. Выяснилось, что ранее он был судим за разбой, за что отсидел три года в тюрьме. Сейчас ему назначили четыре года колонии общего режима.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.