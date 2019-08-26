Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Житель Калмыкии грозился убить рыбака из Ростовской области

Житель Калмыкии грозился убить рыбака из Ростовской области
В Калмыцкой республике 36-летний мужчина пригрозил донскому рыбаку ножом. Происшествие, которое чуть было не привело к трагедии, случилось 27 августа вечером в селе Красномихайловском.

По информации ГУ МВД по Республике Калмыкия, уроженец Ростовской области рыбачил в Яшалтинском районе и никого не трогал. Дончанина заметил подвыпивший местный житель. Мужчина подошел к рыбаку и вступил с ним в перепалку. В ходе конфликта дебошир достал нож и пригрозил дончанину расправой. Мужчина понял, что приставучий злоумышленник от него так просто не отстанет, и стал звонить в полицию. Осознав, что житель Ростовской области вызвал правоохранителей, дебошир хотел скрыться.

Прибывшие на место сотрудники МВД задержали злоумышленника. В отношении него возбудили уголовное дело.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.