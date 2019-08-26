Житель Калмыкии грозился убить рыбака из Ростовской области



В Калмыцкой республике 36-летний мужчина пригрозил донскому рыбаку ножом. Происшествие, которое чуть было не привело к трагедии, случилось 27 августа вечером в селе Красномихайловском.



По информации ГУ МВД по Республике Калмыкия, уроженец Ростовской области рыбачил в Яшалтинском районе и никого не трогал. Дончанина заметил подвыпивший местный житель. Мужчина подошел к рыбаку и вступил с ним в перепалку. В ходе конфликта дебошир достал нож и пригрозил дончанину расправой. Мужчина понял, что приставучий злоумышленник от него так просто не отстанет, и стал звонить в полицию. Осознав, что житель Ростовской области вызвал правоохранителей, дебошир хотел скрыться.



Прибывшие на место сотрудники МВД задержали злоумышленника. В отношении него возбудили уголовное дело.