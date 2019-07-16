Житель Ростовской области подозревается в изнасиловании девушки



В Ростовской области мужчину подозревают в изнасиловании 20-летней девушки. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».



По информации собственного источника Rostov.ru, происшествие случилось в посёлке Темерницком ещё 18 июня. По улице шла 20-летняя жительница Батайска, когда к ней подошёл 32-летний мужчина. Они познакомились, стали разговаривать. Через какое-то время новый знакомец каким-то образом завёл девушку в свою квартиру. Здесь и раскрылись его истинные мотивы: мужчина стал принуждать её к интимной связи. Он даже стал угрожать ей расправой, если несчастная не подчинится. В итоге он изнасиловал её.



После потерпевшая обо всём рассказала полиции. Вскоре злоумышленника задержали.



- В отношении него возбудили уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера», - добавили в СУ СКР по Ростовской области.



Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Если вина задержанного будет доказана, ему грозит до шести лет лишения свободы.