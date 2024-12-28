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Жилой дом сгорел в Ростовской области из-за неисправной печи

Жилой дом сгорел в Ростовской области из-за неисправной печи
В хуторе Дудкино Красносулинского района Ростовской области полностью сгорел жилой дом. Происшествие случилось ночью 23 декабря.

Владельцы дома на улице Садовой, 15 затопили печь и ушли. Однако неисправная печь стала причиной пожара.

Соседи заметили пламя и вызвали пожарных. На место происшествия прибыли восемь специалистов на двух специальных машинах. В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что пожар был потушен на площади 56 квадратных метров.

Когда владельцы вернулись, они обнаружили, что их дом полностью уничтожен огнем.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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