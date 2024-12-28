Жилой дом сгорел в Ростовской области из-за неисправной печи

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В хуторе Дудкино Красносулинского района Ростовской области полностью сгорел жилой дом. Происшествие случилось ночью 23 декабря.Владельцы дома на улице Садовой, 15 затопили печь и ушли. Однако неисправная печь стала причиной пожара.Соседи заметили пламя и вызвали пожарных. На место происшествия прибыли восемь специалистов на двух специальных машинах. В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что пожар был потушен на площади 56 квадратных метров.Когда владельцы вернулись, они обнаружили, что их дом полностью уничтожен огнем.