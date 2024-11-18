В Ростовской области погиб мужчина из-за неисправной печи

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области из-за неисправности печного отопления погиб мужчина. Происшествие случилось 17 ноября в хуторе Мирном Егорлыкского района.Около 22:00 в частном доме на улице Клубной возник пожар. Соседи, заметив возгорание, сразу же вызвали пожарных. На место происшествия прибыли восемь спасателей на двух пожарных машинах.В коридоре дома пожарные обнаружили тело мужчины. Он пытался выбраться, но надышался едким дымом, из-за чего погиб.По информации ГУ МЧС по Ростовской области, пожар был ликвидирован на площади 120 квадратных метров.