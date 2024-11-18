В Ростовской области погиб мужчина из-за неисправной печи
В Ростовской области из-за неисправности печного отопления погиб мужчина. Происшествие случилось 17 ноября в хуторе Мирном Егорлыкского района.
Около 22:00 в частном доме на улице Клубной возник пожар. Соседи, заметив возгорание, сразу же вызвали пожарных. На место происшествия прибыли восемь спасателей на двух пожарных машинах.
В коридоре дома пожарные обнаружили тело мужчины. Он пытался выбраться, но надышался едким дымом, из-за чего погиб.
По информации ГУ МЧС по Ростовской области, пожар был ликвидирован на площади 120 квадратных метров.