В Ростовской области сгорел частный дом из-за неисправной печи

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В поселке Ковалевка в Ростовской области семья осталась без дома из-за неисправной печи. ЧП случилось 14 ноября по адресу 2-я Вишневая.Владельцы дома ушли, оставив печь включенной. Из-за неисправности дымохода на втором этаже загорелись потолочные перекрытия. Около 3:00 утра местные жители заметили пожар и сообщили о нем спасателям.На место происшествия прибыли 12 пожарных на трех спецмашинах. В региональном ГУ МЧС сообщили, что пламя охватило 30 квадратных метров. Пожар был полностью ликвидирован примерно через сорок минут.