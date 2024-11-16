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В Ростовской области сгорел частный дом из-за неисправной печи

В Ростовской области сгорел частный дом из-за неисправной печи
В поселке Ковалевка в Ростовской области семья осталась без дома из-за неисправной печи. ЧП случилось 14 ноября по адресу 2-я Вишневая.

Владельцы дома ушли, оставив печь включенной. Из-за неисправности дымохода на втором этаже загорелись потолочные перекрытия. Около 3:00 утра местные жители заметили пожар и сообщили о нем спасателям.

На место происшествия прибыли 12 пожарных на трех спецмашинах. В региональном ГУ МЧС сообщили, что пламя охватило 30 квадратных метров. Пожар был полностью ликвидирован примерно через сорок минут.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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