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Пассажирка иномарки погибла после столкновения с грузовикам на трассе Ростов-Таганрог

Пассажирка иномарки погибла после столкновения с грузовикам на трассе Ростов-Таганрог
На трассе Ростов-Таганрог в результате ДТП погибла женщина. Авария произошла вечером 2 июня на 54-м километре автодороги.

На обочине был припаркован грузовой автомобиль. В это время по трассе ехал 65-летний водитель «Хёндай Элантра». Он врезался в большегруз.

- В результате погибла 55-летняя пассажирка иномарки, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Она скончалась на месте от полученных травм. По факту ДТП проводится проверка.

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