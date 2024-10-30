Водитель и три пассажира пострадали в ДТП на трассе в Ростовской области

Фото: Rostov.ru

На трассе «Новороссия» водитель и трое пассажиров пострадали в ДТП. Авария произошла 30 октября в Неклиновском районе Ростовской области.Предварительно, 25-летний парень за рулем «Тойоты Камри» ехал со стороны Ростова в Таганрог. На 30-м километре трассы молодой человек превысил скорость и не справился с управлением.Легковушка на полном ходу врезалась в металлическое ограждение и опрокинулась.В результате ДТП пострадали водитель «Тойоты» и его 31-летний пассажир, включая детей 11 и 8 лет, сообщили в УГИБДД по Ростовской области.