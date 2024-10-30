Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Водитель и три пассажира пострадали в ДТП на трассе в Ростовской области

Водитель и три пассажира пострадали в ДТП на трассе в Ростовской области
На трассе «Новороссия» водитель и трое пассажиров пострадали в ДТП. Авария произошла 30 октября в Неклиновском районе Ростовской области.

Предварительно, 25-летний парень за рулем «Тойоты Камри» ехал со стороны Ростова в Таганрог. На 30-м километре трассы молодой человек превысил скорость и не справился с управлением.

Легковушка на полном ходу врезалась в металлическое ограждение и опрокинулась.

В результате ДТП пострадали водитель «Тойоты» и его 31-летний пассажир, включая детей 11 и 8 лет, сообщили в УГИБДД по Ростовской области.
Фото: Rostov.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.