В Ростовской области перед судом предстанут трое мужчин, обвиняемых в попытке похищения человека



В Шахтинском городском суде рассмотрят дело в отношении троих местных жителей, подозреваемых в попытке похищения человека. В отношении мужчин возбудили сразу четыре уголовных дела по статьям: «Кража», «Грабеж», «Покушение на похищение человека» и «Умышленное уничтожение чужого имущества».



По версии следствия, обвиняемые заранее договорились похитить жителя Шахт. Они попытались исполнить свой план 14 февраля 2018 года. Около 14 часов на проспекте Победы Революции они схватили мужчину и, угрожая оружием, повели его в машину. Злоумышленники рассчитывали увезти свою жертву. Однако им это не удалось – свидетелями инцидента стали сотрудники ОБОП УУР ГУ МВД. Правоохранители арестовали похитителей.



В настоящее время по делу утвердили обвинительное заключение. Прокурор направил его в суд.