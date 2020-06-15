Зарезал и поджёг: в Ростове вынесли приговор убийце

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В Ростове-на-Дону мужчину признали виновным в убийстве знакомого. Он получил 14 лет и 6 месяцев колонии особого режима.Происшествие случилось 21 ноября 2019 года в переулке Пригородном. На пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в заброшенном торговом павильоне. После тушения спасатели обнаружили внутри тело 64-летнего мужчины. Позже оказалось, что он был убит.Установлено, что в тот день дончанин и его 54-летний приятель, не имеющий определённого места жительства, вместе выпивали в постройке. Между ними завязалась ссора, в ходе которой обвиняемый нанёс товарищу несколько ударов колюще-режущим предметов. От полученных травм потерпевший скончался. Убийца, желая замести следы, поджёг павильон и сбежал.Вскоре его задержали. Выяснилось, что он уже отсидел 20 лет за аналогичное преступление.Наказание мужчина будет отбывать в колонии особого режима.