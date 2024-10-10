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Закоротивший удлинитель стал причиной пожара в Ростовской области

Закоротивший удлинитель стал причиной пожара в Ростовской области

Частный дом в Мартыновском районе загорелся из-за включенного в сеть удлинителя. Информацию об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

В хуторе Нововеселовке 9 октября загорелся частный дом на улице Кировской. Жители почувствовали едкий запах и увидели столб дыма. Горел дом их соседей. Люди сразу же вызвали сотрудников МЧС.

Спасатели быстро потушили возгорание на трех квадратных метрах.

Оказывается, что хозяева уехали из дома по делам и забыли вытащить из сети удлинитель. Произошло короткое замыкание, вследствие чего произошел пожар.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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