Закоротивший удлинитель стал причиной пожара в Ростовской области

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Частный дом в Мартыновском районе загорелся из-за включенного в сеть удлинителя. Информацию об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.В хуторе Нововеселовке 9 октября загорелся частный дом на улице Кировской. Жители почувствовали едкий запах и увидели столб дыма. Горел дом их соседей. Люди сразу же вызвали сотрудников МЧС.Спасатели быстро потушили возгорание на трех квадратных метрах.Оказывается, что хозяева уехали из дома по делам и забыли вытащить из сети удлинитель. Произошло короткое замыкание, вследствие чего произошел пожар.