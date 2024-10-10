Закоротивший удлинитель стал причиной пожара в Ростовской области
Частный дом в Мартыновском районе загорелся из-за включенного в сеть удлинителя. Информацию об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.
В хуторе Нововеселовке 9 октября загорелся частный дом на улице Кировской. Жители почувствовали едкий запах и увидели столб дыма. Горел дом их соседей. Люди сразу же вызвали сотрудников МЧС.
Спасатели быстро потушили возгорание на трех квадратных метрах.
Оказывается, что хозяева уехали из дома по делам и забыли вытащить из сети удлинитель. Произошло короткое замыкание, вследствие чего произошел пожар.