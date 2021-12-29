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На Дону сгорел дотла частный дом

На Дону сгорел дотла частный дом

В селе Кулешовка Азовского района загорелся частный дом. ЧП случилось вечером 8 января на улице Ленина, 110.

Жильцы сначала почувствовали едкий запах дыма, затем увидели, что полыхает одна из комнат. Они выбежали на улицу и вызвали спасателей. Когда прибыли пожарные, огонь распространился по площади 80 квадратных метров. В результате случившегося никто не пострадал.

В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что пожар тушили восемь человек на двух спецмашинах. Сейчас устанавливается причина возгорания.
Фото: соцсети
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