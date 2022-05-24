Фото: DonDay-Волгодонск

В Волгодонске загорелся частный дом. ЧП на улице Главной, 58 случилось около 11 часов 26 мая.Пожарных вызвали местные жители, когда почувствовали запах дыма. На место приехали шесть человек на двух спецмашинах. К моменту их прибытия пламя распространилось на 36 квадратных метрах жилища. Как сообщает DonDay-Волгодонск, возле дома стоит машина скорой помощи. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.В ГУ МЧС по Ростовской области уточнили, что пожар уже потушили. Что послужило причиной возгорания, еще неизвестно.