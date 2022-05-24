В Волгодонске загорелся частный дом
В Волгодонске загорелся частный дом. ЧП на улице Главной, 58 случилось около 11 часов 26 мая.
Пожарных вызвали местные жители, когда почувствовали запах дыма. На место приехали шесть человек на двух спецмашинах. К моменту их прибытия пламя распространилось на 36 квадратных метрах жилища. Как сообщает DonDay-Волгодонск, возле дома стоит машина скорой помощи. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
В ГУ МЧС по Ростовской области уточнили, что пожар уже потушили. Что послужило причиной возгорания, еще неизвестно.