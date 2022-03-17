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В селе под Азовом загорелся частный двухэтажный дом

В селе под Азовом загорелся частный двухэтажный дом

В селе Кулешовка Азовского района загорелся частный двухэтажный дом. ЧП случилось днем 18 марта на улице Вишневой, 65.

Пожарных вызвали жильцы соседних домов, которые почувствовали запах дыма. На момент прибытия спасателей огонь распространился на 40 квадратных метрах дома. К счастью, внутри никого не было, поэтому никто в результате случившегося не пострадал.

В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что пожар тушили десять человек на трех спецмашинах.
Фото: соцсети
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