Закопала новорожденного внука: на Дону женщину обвиняют в убийстве младенца

В отношении жительницы Ростовской области возбудили уголовное дело. Женщину обвиняют в убийстве младенца. Происшествие случилось в селе Сандата Сальского района 4 января.По версии следствия, 47-летняя женщина самостоятельно приняла роды у своей 23-летней дочери. Однако ребенок, судя по всему, был никому не нужен. Когда малыш появился на свет, бабушка опустила его в ведро с водой. Обвиняемая достала ребенка только после того, как он перестал подавать признаки жизни. Дончанка завернула тело младенца в пакет и закопала на заднем дворе.Женщину заключили под стражу до выяснения всех обстоятельств преступления.- Ход расследования уголовного дела находится на контроле, - сообщили в прокуратуре Ростовской области.