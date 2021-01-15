Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Закопала новорожденного внука: на Дону женщину обвиняют в убийстве младенца

Закопала новорожденного внука: на Дону женщину обвиняют в убийстве младенца
В отношении жительницы Ростовской области возбудили уголовное дело. Женщину обвиняют в убийстве младенца. Происшествие случилось в селе Сандата Сальского района 4 января.

По версии следствия, 47-летняя женщина самостоятельно приняла роды у своей 23-летней дочери. Однако ребенок, судя по всему, был никому не нужен. Когда малыш появился на свет, бабушка опустила его в ведро с водой. Обвиняемая достала ребенка только после того, как он перестал подавать признаки жизни. Дончанка завернула тело младенца в пакет и закопала на заднем дворе.

Женщину заключили под стражу до выяснения всех обстоятельств преступления.

- Ход расследования уголовного дела находится на контроле, - сообщили в прокуратуре Ростовской области.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.