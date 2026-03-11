Пожилой мужчина пострадал при пожаре в пятиэтажке в городе Шахты

Фото: МКУ г. Шахты «Управление по Делам ГО и ЧС».

Пожилой мужчина получил травмы при пожаре, который произошел в жилом доме в городе Шахты. ЧП случилось 10 марта на улице Достоевского, 70а.Как сообщили в МКУ г. Шахты «Управление по Делам ГО и ЧС», сообщение о запахе гари поступило от обеспокоенных жильцов пятиэтажки. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что первый этаж здания сильно задымлен.К моменту прибытия пожарных расчетов огонь успел охватить площадь около 50 квадратных метров. На месте работали 19 пожарных и шесть единиц техники. Медицинская помощь понадобилась 77-летнему мужчине.Причины возникновения пожара на данный момент устанавливаются.