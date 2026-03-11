Пожилой мужчина пострадал при пожаре в пятиэтажке в городе Шахты
Пожилой мужчина получил травмы при пожаре, который произошел в жилом доме в городе Шахты. ЧП случилось 10 марта на улице Достоевского, 70а.
Как сообщили в МКУ г. Шахты «Управление по Делам ГО и ЧС», сообщение о запахе гари поступило от обеспокоенных жильцов пятиэтажки. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что первый этаж здания сильно задымлен.
К моменту прибытия пожарных расчетов огонь успел охватить площадь около 50 квадратных метров. На месте работали 19 пожарных и шесть единиц техники. Медицинская помощь понадобилась 77-летнему мужчине.
Причины возникновения пожара на данный момент устанавливаются.