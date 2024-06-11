В Ростовской области двое пьяных мужчин утонули в Дону

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В Ростовской области в реке Дон утонули двое мужчин. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.Первый случай произошел в станице Мелиховской в Усть-Донецком районе. Мужчина выпивал в компании и отправился купаться в реке. Когда алкоголь ударил в голову, пловец пошел ко дну. Спасатели достали тело 36-летнего мужчины на берег. Медикам лишь оставалось констатировать его смерть.Еще один труп обнаружили рыбаки в хуторе Калинин Багаевского района. Они нашли тело 58-летнего жителя в 30 километрах от места ЧП. В момент смерти он тоже был в нетрезвом состоянии.