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В Ростовской области в озере утонули двое мужчин

В Ростовской области в озере утонули двое мужчин

В Ростовской области в озере утонули двое мужчин. Трагедия случилась в Семикаракорске днем 18 июля.

Трое мужчин в возрасте от 40 до 60 лет решили прогуляться на озеро Старый Дон. С собой приятели взяли спиртное.

В разгар веселья один из них решил освежиться и залез в воду. Однако поплавать не получилось. Мужчина начал тонуть. На помощь к товарищу сразу бросились оставшиеся на суше собутыльники, что оказалось не самой удачной идеей.

Тонувших мужчин, пытающихся спасти друг друга, увидели прохожие. Они сразу же вызвали «скорую». По данным портала DonDay.ru, лишь одного из утопающих удалось спасти. Двое захлебнулись.

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