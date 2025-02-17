В Ростове от отравления угарным газом погиб 55-летний мужчина

Фото: ГУ МЧС Ростовской области

В Ростове-на-Дону от отравления угарным газом погиб 55-летний мужчина. Как сообщило ГУ МЧС Ростовской области, причиной смерти стало отравление угарным газом.Пожар вспыхнул 18 февраля на улице Конечной примерно в семь утра. Местные жители сразу же сообщили о большом облаке дыма и ярком пламени.На место происшествия прибыли восемь пожарных, которые смогли локализовать огонь на площади пять квадратных метров через полчаса.Спасатели нашли 55-летнего мужчину в горящем здании, однако, к сожалению, он не выжил, надышавшись угарным газом.Как сообщили представители ГУ МЧС, предполагаемой причиной возгорания считается неосторожность при курении.Следует отметить, что это второе подобное происшествие за последние сутки: вечером 16 февраля в Азове от отравления угарным газом погибла 67-летняя женщина с инвалидностью.