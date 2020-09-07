За кражу колбасы и шампуня ростовчанин получил полтора года «строгача»

В Ростове-на-Дону вынесли приговор мужчине, который украл из продуктового магазина кофе, шампунь и колбасу. Подсудимого, уже имевшего уголовное прошлое, обвинили по статье «Грабёж». Об этом сообщили в Ленинском районном суде 9 сентября.Согласно материалам дела виновный Руслан Гаджимагомедов ограбил магазин 1 июня. Из продуктового отдела мужчина вынес две палки колбасы «Тавр Докторская» и «Тавр Ветчина», два шампуня Pantene и три банки кофе Jacobs monarch, Jacobs monarch decaff и Egoist espresso. Общая сумма награбленного составила порядка двух тысяч рублей.Злоумышленник прошёл мимо касс, спрятав продукты в чёрный пакет, и направился к выходу. Но скрыться с места преступления грабителю не удалось. На выходе его задержали охранники.В ходе расследования выяснилось, что мужчина уже имел дело с законом по той же статье - «Грабёж». Суд учел рецидив и назначил Руслану наказание в виде полутора лет лишения свободы в колонии строгого режима.Приговор вступил в законную силу.