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За кражу колбасы и шампуня ростовчанин получил полтора года «строгача»

За кражу колбасы и шампуня ростовчанин получил полтора года «строгача»
В Ростове-на-Дону вынесли приговор мужчине, который украл из продуктового магазина кофе, шампунь и колбасу. Подсудимого, уже имевшего уголовное прошлое, обвинили по статье «Грабёж». Об этом сообщили в Ленинском районном суде 9 сентября.

Согласно материалам дела виновный Руслан Гаджимагомедов ограбил магазин 1 июня. Из продуктового отдела мужчина вынес две палки колбасы «Тавр Докторская» и «Тавр Ветчина», два шампуня Pantene и три банки кофе Jacobs monarch, Jacobs monarch decaff и Egoist espresso. Общая сумма награбленного составила порядка двух тысяч рублей.

Злоумышленник прошёл мимо касс, спрятав продукты в чёрный пакет, и направился к выходу. Но скрыться с места преступления грабителю не удалось. На выходе его задержали охранники.
- Допрошенный в зале суда подсудимый Руслан Гаджимагомедов полностью признал свою вину в предъявленном ему обвинении и раскаялся, - говорится в документе.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина уже имел дело с законом по той же статье - «Грабёж». Суд учел рецидив и назначил Руслану наказание в виде полутора лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.

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