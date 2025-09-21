За 20 сентября в Ростовской области спасатели потушили 16 пожаров

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

За 20 сентября в Ростовской области пожарные ликвидировали 16 пожаров. Статистические данные привели в ГУ МЧС по Ростовской области.Так, спасатели участвовали в тушении восьми техногенных пожаров. Также ими было ликвидировано восемь возгораний сухой растительности.Помимо этого, специалисты ликвидировали последствия шести дорожных аварий.За 20 сентября на выезде были 132 пожарных на 33 единицах спецтехники.Спасатели напоминают, что 21 сентября ожидается пожароопасность пятого класса. Так, трава может легко воспламениться местами в северо-восточных, северо-западных, центральных и юго-восточных районах. При этом в регионе также действует пожароопасность четвертого класса. Она действует местами в северо-западных, северо-восточных и центральных районах.