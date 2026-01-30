Второй раз за ночь на Дону объявили беспилотную опасность

Фото: РСЧС

В Ростовской области вторично за эту ночь, 30 января, объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Оповещение от региональной системы оповещения (РСЧС) поступило жителям области приблизительно в 2:25.В данный момент населению области рекомендуется не находиться на открытой местности, укрыться в зданиях и оставаться на безопасном расстоянии от окон.Стоит упомянуть, что впервые предупреждение о возможной атаке дронов было объявлено ранее, 29 января, около 23:58. Примерно через 40 минут действие этого предупреждения было прекращено.