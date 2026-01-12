Новости
В Ростовской области ночью 11 января вновь объявили беспилотную опасность

За 11 января в Ростовской области уже дважды объявлялась беспилотная опасность. Последнее оповещение от РСЧС поступило жителям региона около полуночи.

В связи с потенциальной угрозой, населению рекомендуется покинуть открытые пространства, укрыться в помещениях и держаться подальше от окон.

Примечательно, что это уже второе предупреждение о возможной атаке беспилотников за прошедшие сутки. Первое сообщение было распространено в 18:00, однако спустя примерно час угроза была снята.
Фото: РСЧС
