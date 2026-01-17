Ночью 17 января на Дону объявили беспилотную опасность

Фото: Дондей

В ночь на 17 января в Ростовской области была объявлена опасность, связанная с беспилотными летательными аппаратами. Жители региона получили оповещение от Региональной системы централизованного оповещения около 01:00.Местным жителям рекомендовали покинуть открытые пространства, укрыться в зданиях и держаться подальше от оконных проемов.Стоит отметить, что накануне вечером, 16 января, в Таганроге уже сообщалось о возможной атаке дронов. Однако, спустя 60 минут, тревога была отменена.