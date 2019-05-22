Женщину в Ростове избили собственный муж и подруга



В Ростове женщину избили её муж и подруга. Инцидент случился 22 мая на улице Тимошенко.



Как передаёт DonDay.ru, вечером того дня все трое распивали спиртное. Около 20:30 между собутыльниками возникла ссора. В ходе конфликта на 36-летнюю женщину набросились с кулаками её собственный муж и подруга. Они принялись бить её по голове и туловищу. Прекратив побои, они вызвали бригаду скорой помощи.



В больнице у потерпевшей диагностировали закрытую травму грудной клетки, черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и тупую травму живота. Сейчас пострадавшая находится в отделении сочетанной травмы.