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Женщину в Ростове избили собственный муж и подруга

Женщину в Ростове избили собственный муж и подруга
В Ростове женщину избили её муж и подруга. Инцидент случился 22 мая на улице Тимошенко.

Как передаёт DonDay.ru, вечером того дня все трое распивали спиртное. Около 20:30 между собутыльниками возникла ссора. В ходе конфликта на 36-летнюю женщину набросились с кулаками её собственный муж и подруга. Они принялись бить её по голове и туловищу. Прекратив побои, они вызвали бригаду скорой помощи.

В больнице у потерпевшей диагностировали закрытую травму грудной клетки, черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и тупую травму живота. Сейчас пострадавшая находится в отделении сочетанной травмы.

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