Возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП в Аксайском районе

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Аксайском районе Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли 4 человека. По данному факту следственным управлением Главного управления МВД РФ по Ростовской области было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть.Как отметили в ведомстве, следователи изучают записи видеорегистраторов, опрашивают свидетелей и очевидцев, проводят автотехнические экспертизы.Как мы уже сообщали ранее, авария случилась в ночь на 29 июля. В результате столкновения грузовика и трёх легковых автомобилей произошел крупный пожар, ликвидировали огонь на площади 600 квадратных метров территории.- Погибли четыре человека, ещё шестеро получили травмы, - сообщили в региональной Госавтоинспекции.