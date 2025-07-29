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Возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП в Аксайском районе

Возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП в Аксайском районе
В Аксайском районе Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли 4 человека. По данному факту следственным управлением Главного управления МВД РФ по Ростовской области было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть.

Как отметили в ведомстве, следователи изучают записи видеорегистраторов, опрашивают свидетелей и очевидцев, проводят автотехнические экспертизы.

Как мы уже сообщали ранее, авария случилась в ночь на 29 июля. В результате столкновения грузовика и трёх легковых автомобилей произошел крупный пожар, ликвидировали огонь на площади 600 квадратных метров территории.

- Погибли четыре человека, ещё шестеро получили травмы, - сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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