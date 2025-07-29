В Аксайском районе в результате смертельного ДТП с грузовиком произошел крупный пожар

Фото: ГУ МЧС РО

В результате серьёзной аварии на дороге в Аксайском районе произошёл масштабный пожар. Это случилось 29 июля.Предварительно, водитель грузового автомобиля «Мерседес Актрос» совершил столкновение с ограждением справа. В результате транспортное средство перевернулось и съехало через центральную разделительную полосу на полосу встречного движения. После чего столкнулись три авто.В результате аварии произошел пожар. На место прибыли 36 спасателей на 14 единицах техники. Огонь ликвидировали на площади 600 квадратных метров.Пострадали 10 человек, четверо из них погибли.Прокуратура Ростовской области по данному происшествию проводит проверку.