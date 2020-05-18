Восьмилетняя жительница донского региона выстрелила в младшую сестру из пневматики

На Дону несовершеннолетняя девочка стреляла в младшую сестру. Инцидент случился в селе Ремонтное.По информации Следственного комитета СКР по Ростовской области, причина происшествия пока не известна. Отмечается, что потерпевшей - всего восемь лет и сейчас она госпитализирована в больницу. По факту случившегося полицейские проводят проверку. Материалы дела передадут в Следственный комитет.- Учитывая то, что участниками происшествия были двое детей, перед прокуратурой инициирован вопрос о передаче материалов проверки из полиции в органы СКР, - отметили в СУ СКР по Ростовской области. - Защита прав несовершеннолетних является приоритетным направлением работы органов Следственного комитета.По факту выстрела из пневматического оружия малолетней девочкой в младшую сестру организована проверка. Кроме того, проводится профилактика полноты выполнения родителями своих обязанностей.