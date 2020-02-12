На Дону вынесли приговор 21-летнему парню, насиловавшему младшую сестру



В Ростовской области вынесли приговор 21-летнему местному жителю, насиловавшему младшую сестру.



Случай произошёл в городе Зернограде. В течение нескольких лет молодой человек заставлял ребёнка удовлетворять его сексуальные потребности. Он отводил девочку в сарай или отдалённую комнату в доме и насиловал, пишет DonDay.ru. Когда школьница рассказала обо всём родителям, её брата задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статьям «Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста» и «Насильственные действия сексуального характера».



Во время обследования медики обнаружили у девочки множественные травмы и повреждения в интимных местах.



13 февраля в силу вступило решение Зерноградского городского суда. Молодого человека осудили на 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, по истечению срока, ещё в течение двух лет будет ограничена свобода осуждённого. Он не сможет выходить из дома после 21 часа, посещать массовые мероприятия и менять место жительства.

