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Вооруженный ножом парень ограбил магазин в Ростовской области

Вооруженный ножом парень ограбил магазин в Ростовской области
Фото: www.podrobnosti.mk.ua
В Ростовской области парень, вооружённый ножом, ограбил магазин. Разбойное нападение произошло в Песчанокопском районе 25 августа.

Среди бела дня в магазин ворвался молодой человек. Угрожая ножом продавцу, он забрал из кассы 20 тысяч рублей. Когда налётчик с добычей скрылся, женщина позвонила в полицию. Прибывшим правоохранителям сотрудница торговой точки описала грабителя.

Ориентировку на розыск передали патрулирующим нарядам полиции.
- В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали 29-летнего местного жителя, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Он заключен под стражу.

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