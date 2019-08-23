Вооруженный ножом парень ограбил магазин в Ростовской области



Фото: www.podrobnosti.mk.ua

В Ростовской области парень, вооружённый ножом, ограбил магазин. Разбойное нападение произошло в Песчанокопском районе 25 августа.



Среди бела дня в магазин ворвался молодой человек. Угрожая ножом продавцу, он забрал из кассы 20 тысяч рублей. Когда налётчик с добычей скрылся, женщина позвонила в полицию. Прибывшим правоохранителям сотрудница торговой точки описала грабителя.



Ориентировку на розыск передали патрулирующим нарядам полиции.

- В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали 29-летнего местного жителя, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.



В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Он заключен под стражу.