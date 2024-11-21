Водитель погиб в ДТП на трассе Егорлыкская — Сальск

фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области в аварии погиб водитель легковушки. Об этом сообщили в УГИБДД по региону.Авария со смертельным исходом случилась 21 ноября около 13:30. По предварительным данным, автомобиль «Лада Ларгус» под управлением мужчины двигался по трассе станица Егорлыкская — город Сальск. Внезапно водителю стало плохо, и он был вынужден остановиться на краю дороги. Однако он не смог справиться с управлением, и автомобиль занесло. Машина на скорости проехала по полю и врезалась в дерево.Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи констатировали смерть водителя до их прибытия.