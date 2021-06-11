На трассе Волгоград - Сальск «Лада» протаранила фонарный столб

На трассе Волгоград - Сальск водитель «Лады Ларгус» врезался в столб. Об этом стало известно 12 июня.В Волгоградской области 20-летний водитель отечественного авто двигался по улице Октябрьской в сторону федеральной трассы. Предполагается, что из-за высокой скорости водитель не смог справиться с управлением и въехал в столб.Как сообщает ГУ МВД по Волгоградской области, 43-летний пассажир «Лады Ларгус» доставлен в больницу с многочисленными травмами.Машина после столкновения получила множественные повреждения.