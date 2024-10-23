Водитель легковушки врезался в дерево из-за густого тумана в Ростовской области

Фото: ГКУ «РО ПСС»

В Ростовской области 23 октября произошло серьёзное ДТП с участием водителя автомобиля «ВАЗ».Ранним утром на дороге «Самарское-Новониколаевка» в условиях тумана мужчина не справился с управлением и врезался в дерево. От сильного удара машину сплющило, и водитель не смог самостоятельно выбраться из неё. Очевидцы ЧП вызвали спасательную службу.Как сообщили в ГКУ «РО ПСС», специалисты вытащили водителя из разбитого автомобиля. Мужчина получил травмы, но отказался от госпитализации.К счастью, владелец «ВАЗа» не пострадал. Однако сам автомобиль после ДТП превратился в груду металлолома и, вероятно, восстановлению не подлежит.