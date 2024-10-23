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Водитель легковушки врезался в дерево из-за густого тумана в Ростовской области

Водитель легковушки врезался в дерево из-за густого тумана в Ростовской области
В Ростовской области 23 октября произошло серьёзное ДТП с участием водителя автомобиля «ВАЗ».

Ранним утром на дороге «Самарское-Новониколаевка» в условиях тумана мужчина не справился с управлением и врезался в дерево. От сильного удара машину сплющило, и водитель не смог самостоятельно выбраться из неё. Очевидцы ЧП вызвали спасательную службу.

Как сообщили в ГКУ «РО ПСС», специалисты вытащили водителя из разбитого автомобиля. Мужчина получил травмы, но отказался от госпитализации.

К счастью, владелец «ВАЗа» не пострадал. Однако сам автомобиль после ДТП превратился в груду металлолома и, вероятно, восстановлению не подлежит.
Фото: ГКУ «РО ПСС»
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