В Ростовской области водитель иномарки сбил девочку-подростка



Девочка получила травмы в результате ДТП в Ростовской области. Инцидент произошёл 16 декабря в Азове. Происшествие случилось около 7 часов на улице Дружбы.



По предварительной информации, 15-летняя девочка переходила дорогу в неположенном месте. В это время по дороге ехал 62-летний мужчина за рулём «Дэу Нексиа». Водитель не успел увернуться и сбил подростка.



- Пострадавшая получила травмы в результате происшествия, - рассказали в пресс-службе ОГИБДД МО МВД России «Азовский».



Сотрудники скорой помощи доставили её в больницу.