Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области водитель иномарки сбил девочку-подростка

В Ростовской области водитель иномарки сбил девочку-подростка
Девочка получила травмы в результате ДТП в Ростовской области. Инцидент произошёл 16 декабря в Азове. Происшествие случилось около 7 часов на улице Дружбы.

По предварительной информации, 15-летняя девочка переходила дорогу в неположенном месте. В это время по дороге ехал 62-летний мужчина за рулём «Дэу Нексиа». Водитель не успел увернуться и сбил подростка.

- Пострадавшая получила травмы в результате происшествия, - рассказали в пресс-службе ОГИБДД МО МВД России «Азовский».

Сотрудники скорой помощи доставили её в больницу.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.