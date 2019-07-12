Водитель иномарки получил травмы при столкновении с автоцистерной в Ростовской области



В Волгодонске Ростовской области молодой человек получил травмы в результате аварии. Дорожно-транспортное происшествие случилось около 13 часов 15 июля.



По улице Прибрежной ехал 37-летний водитель за рулём «Рено Премиум» с прицепом-цистерной. В какой-то момент он потерял управление и врезался в попутный «Хендай Акцент». Легковушкой управлял 21-летний парень.



- В результате ДТП молодой человек получил травмы, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.



По факту происшествия специалисты проводят проверку.